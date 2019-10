Minst 30 døde i bussulykke i Kongo

utenriks

– Talet på døde er 30. 18 personar har tredjegradsforbrenningar, opplyser talsperson David Nsiala i Røde Kors til nyheitsbyrået AFP søndag.

Røde Kors arbeidde søndag med å identifisere dei omkomne.

Bussen var full av passasjerar og gods og var på veg frå Lufu til Kinshasa då bremsane svikta og sjåføren mista kontrollen over køyretøyet. Ulykka fann stad omkring klokka 13 lokal tid.

Ifølgje ein av dei overlevande passasjerane skal det ha vore over hundre menneske i bussen, og fleire av dei døde skal vere så forbrent at det blir nærast umogleg å identifisere dei.

President Felix Tshisekedi har avlyst planane om å reise til Japan for å vere til stades under den offisielle markeringa av tronskiftet i Tokyo tysdag, der keisar Naruhito offisielt tar over nesten eit halvt år etter at keisar Akihito abdiserte.

