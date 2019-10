Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada

utenriks

Meiningsmålingane føre valet på måndag har vist tilnærma dødt løp mellom Canadas to største parti, og valet på måndag ser ut til bli ein grøssar.

Statsminister Justin Trudeaus popularitet har vore dalande dei siste åra, og mykje av magien som den 47 år gamle statsministeren tidlegare omgav seg med, er borte.

Kritikarane meiner at han langt frå har oppfylt valløfta frå 2015, og skandalane har den siste tida vore mange.

Mister unge veljarar

Trudeau har mellom anna hissa på seg klimaaktivistar og urbefolkning ved å gi grønt lys til bygging av ein omstridd oljerøyrleidning mellom Canadas aust- og vestkyst.

Han blir òg skulda for å ha stoppa korrupsjonsetterforskinga av eit entreprenørselskap med verksemd i Libya, og han utløyste tidlegare i år ein hissig rasismedebatt då det dukka opp gamle bilde av han, poserande med brunmalt ansikt og Aladdin-drakt.

Meiningsmålingar viser at Trudeau dei siste åra har mista kvar tredje unge veljar, og han kan dermed komme til å måtte overlate statsministerposten til dei konservatives leiar Andrew Scheer.

Vil kutte CO2-avgift

40 år gamle Scheer har mellom anna lova å reversere delar av Trudeaus klimapolitikk ved å fjerne CO2-avgifta som er innført, og han lovar òg sparetiltak for å sikre budsjettbalanse innan fem år.

Verken dei liberale eller dei konservative ser likevel ut til å vinne fleirtal i nasjonalforsamlinga, og Canada endar dermed opp med ei mindretalsregjering eller ein regjeringskoalisjon der også sosialdemokratane i NDP og/eller Dei grøne blir inviterte med.

– Vi kan berre ane kva for ein pris NDP kjem til å krevje for å halde Justin Trudeau ved makta, sa Scheer under valkampavslutninga i helga.

(©NPK)