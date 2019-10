Netanyahu gir opp å danne ny regjering

utenriks

Netanyahu har sidan valet i september forhandla med fleire parti for å få på plass ei koalisjonsregjering. Men han har ikkje lykkast, og måndag gav han frå seg regjeringsoppdraget.

Det er andre gong på eit halvt år at Netanyahu gir opp forsøket på å danne ny regjering. Då han ikkje klarte det etter valet i april, vart det lyst ut nyval.

Men valet i september førte ikkje Israel nærare ei regjering. Det var tilnærma likt mellom Netanyahus Likud-parti og rivalen Benny Gantz' parti Blått og kvitt.

President Rivlin oppmoda først dei to til å danne ei samlingsregjering, men forhandlingane førte ikkje fram. Netanyahu har heller ikkje klart å bli samd med andre parti om ei koalisjonsregjering.

President Rivlin seier måndag at han no gir Benny Gantz oppdraget med å danne ny regjering. Dersom heller ikkje Gantz lykkast, kan det gå mot det tredje valet på under eitt år i Israel.

(©NPK)