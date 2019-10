Rettsmøte for Assange i London

utenriks

Rettsmøtet blir halde i Westminster Magistrates' Court, som i februar skal behandle Assanges klage på avgjerda om å utlevere han til USA, der han er tiltalt for spionasje.

Men advokatane til 48-åringen vil be retten om å utsetje behandlinga i tre månader, så dei får betre tid til å førebu seg.

Hovudpersonen heldt opp ein knytt neve som ei helsing til tilhengarane sine på tilhøyrarbenken.

48 år gamle Assange vart arrestert ved den ecuadorianske ambassaden i London i april, der han søkte tilflukt i sju år for å unngå utlevering til Sverige. Han var skulda for valdtekt i Sverige, men Assange frykta at svenske styresmakter ville utlevere han til USA. Etter at han mista Ecuadors vern, har Assange sete i høgtryggingsfengselet Belmarsh. I juni underteikna den britiske regjeringa utleveringsordren til USA. I september vedtok ein domstol at det var ein betydeleg fare for at Assange ville rømme, og at han derfor måtte bli verande bak lås og slå. WikiLeaks har uttrykt bekymring for helsa til 48-åringen.

Amerikanske styresmakter skuldar Assange for å ha konspirert med den tidlegare soldaten og etterretningsanalytikaren Chelsea Manning om eit datainnbrot. Det førte til at hundretusen av hemmelegstempla amerikanske dokument vart offentleggjort og lagt ut på nettet. Mange av dei dreidde seg om USAs krigføring i Irak og Afghanistan og mange medium laga journalistikk basert på materialet. Også eit videoopptak som viser at journalistar og andre sivile blir drepne av amerikanske soldatar i eit kamphelikopter i Irak i 2007, vart leke.

(©NPK)