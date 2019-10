Solberg på hemmeleg besøk i Irak

utenriks

Besøket i Bagdad finn stad berre veker etter at 110 mista livet i kraftige demonstrasjonar i landet, skriv TV 2.

Solberg seier at tryggingssituasjonen i landet er krevjande, men at ho er trygg på at sikkerheita for besøket hennar er tatt vare på.

– Trusselnivået er sjølvsagt noko vi vurderer, men vi opplever at risikoen med det programmet eg har er minimert så mykje at det er i orden, seier Solberg.

Statsministeren legg til at besøket finn stad etter invitasjon frå Iraks statsminister Adel Abdul Mahdi.

