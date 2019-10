Spanias statsminister besøkjer Barcelona

utenriks

Barcelona har vore prega av store demonstrasjonar og opptøyar etter at spansk høgsterett for ei veke sidan dømte ni katalanske politikarane til mellom 9 og 13 års fengsel for å ha arrangert den ulovlege folkeavstemminga om løysriving av Catalonia i 2017.

593 menneske er sidan skadde i harde samanstøytar mellom demonstrantar og tryggingsstyrkar, 288 av dei politifolk. 194 menneske er ifølgje styresmaktene arresterte.

Søndag gjekk demonstrasjonane roleg for seg, og måndag kunngjorde Spanias statsminister Pedro Sánchez at han ville besøkje den katalanske hovudstaden. Der skal han mellom anna møte politifolk som vart skadde i uroa.

Sánchez kjem samtidig med skarp kritikk av regionpresidenten i Catalonia, Quim Torra, som han skuldar for å ha svikta plikta si til å verne om sikkerheita til innbyggarane.

– Åtferda di dei siste dagane har gått i stikk motsett retning, skriv han i eit brev til regionpresidenten.

Quim Torra tok førre veke til orde for ei ny folkeavstemming om løysriving og kravde samtidig «vilkårslause forhandlinger» med regjeringa i Madrid, noko som vart avvist.

Ifølgje spanske medium prøvde Torra å ringe Sanchez både laurdag og søndag, men utan at statsministeren ville snakke med han.

Torres understreka i helga at han alltid har fordømt valdsbruk og fordømte samtidig Sanchez for manglande vilje til dialog.

