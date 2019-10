Syriske kurdarar kasta poteter på amerikanske soldatar

utenriks

– Amerikanarane flyktar som rotter, ropte fleire menn då soldatane passerte.

– Skam dykk, ropte ein annan mann.

Rundt 100 amerikanske militærkøyretøy kryssa måndag formiddag grensa og køyrde inn i Dohuk-provinsen i Irak.

Tryggingssone

President Donald Trump har beordra tilbaketrekking av rundt 2.000 soldatar som har hjelpt kurdisk milits med å kjempe mot den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Tyrkia innleidde ein militæroffensiv då Trumps ordrar vart kjente, og landet tar sikte på å drive kurdisk milits vekk frå grenseområdet og etablere ei 30 kilometer brei og 120 kilometer lang «sikkerheitssone» på syrisk side.

I helga forlét dei siste amerikanske soldatane basane dei har hatt i området og sette kursen austover mot Irak. Kurdarar langs vegen la ikkje skjul på kva dei meiner om tilbaketrekkinga, og i Qamishli-området kasta dei poteter på den amerikanske militærkolonnen, viser ein video lagt ut på sosiale medium.

Sikring av oljefelt

Den amerikanske forsvarsministeren Mark Esper seier at amerikanske styresmakter diskuterer ein plan som vil innebere at ei lita gruppe amerikanske styrkar blir igjen i Syria. Dette for å sikre oljefelt i Aust-Syria, og dessutan å halde fram å kjempe mot IS-styrkar.

Esper understrekar kor viktig det er å verne oljefelt frå IS, for å forsikre seg om at dei ikkje får tilgang til dei. Han seier vidare at planen framleis er i diskusjonsfasen og at forslaget enno ikkje er lagt fram for Trump.

Den amerikanske tilbaketrekkinga kan ta vekevis, ifølgje Esper.

70.00 barn drivne på flukt

Om lag 70.000 barn er drivne på flukt i Syria som følgje av den tyrkiske militæroffensiven, anslår Redd barna. Mange av barna har søkt tilflukt i fleire titals skular i byen Hasakah, som ligg nordaust i Syria.

Ifølgje organisasjonen har byen og områda rundt mista tilgang på vatn som følgje av at ein vasstasjon har vorte øydelagt i samanstøytane. Dermed er dei 70.000 barna og innbyggarane i byen avhengige av vasstilførsel frå tankbilar med vatn.

Redd barna ber innstendig om uavgrensa tilgang til barn i nød og understrekar at innbyggarar nordaust i Syria allereie før militæroffensiven var i akutt behov for humanitær hjelp.

Ifølgje FN har over 190.000 menneske vorte tvinga på flukt sidan den tyrkiske offensiven starta 9. oktober. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meiner likevel at talet kan vere så høgt som over 300.000.

