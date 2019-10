Tusenvis demonstrerer i Sudan

utenriks

Bashir vart avsett i april, etter å ha leidd eit autoritært styre i landet i 30 år.

Mange i befolkninga krev no at partiet han brukte til å kontrollere landet, Det nasjonale kongresspartiet, blir oppløyst.

Sudan har sidan september hatt ei såkalla overgangsregjering, som består av både militære og leiarar for demokratirørsla, som fekk Bashir avsett.

I tillegg til å krevje at Bashirs gamle parti blir oppløyst, vil demonstrantane ha ei uavhengig etterforsking av at styresmaktene reiv ein protestleir i juni, som enda med at minst 87 menneske vart drepne.

Under demonstrasjonane måndag sperra politiet hovudgatene i Khartoum, som leier til både presidentpalasset og det militære hovudkvarteret.

Styresmaktene åtvara òg mot å «skape kaos», og sa det ville resultere i «ugunstige konsekvensar».

