Tysk minister: – EU treng nokre dagar til brexitavgjerd

I eit radiointervju måndag morgon seier Altmaier at han har merka seg at Boris Johnson vil prøve å få til ei avstemming om avtalen i det britiske Underhuset denne veka.

– Vi vil ha litt betre oversikt dei kommande dagane, og då vil vi utøve ansvaret vårt og ta ei avgjerd, seier Altmaier. Han seier han ikkje vil ha noko imot at EU-utmeldinga til britane blir utsett «nokre få dagar eller veker» dersom det kan hindre at dei forlèt unionen utan ein avtale.

Torsdag kom EU og Storbritannia fram til ein ny utmeldingsavtale som vart godkjent på EU-toppmøtet same dag. Den britiske statsministeren klarte ikkje å få han godkjent på heimebane laurdag, slik han planla. Dermed måtte han skrive eit brev og be EU om meir tid. I eit anna brev sendt samtidig, seier han at ei utsetjing ikkje er ønskeleg.

Johnson står fast på å forlate EU 31. oktober, med eller utan ein avtale.

