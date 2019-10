utenriks

Den omstridde hastelova rammar primært framandkrigarar som kjempa for IS i Syria og Irak.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte for lova, medan De Radikale, Enhedslisten og Alternativet stemte imot. SF stemte verken for eller imot.

Lova opnar for at utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye kan ta frå danske framandkrigarar statsborgarskapet utan at det blir behandla av ein domstol.

