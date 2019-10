Morales open for ny valrunde i Bolivia

utenriks

Morales sa tidlegare torsdag at han hadde sikra seg sigeren over motstandaren Carlos Mesa, med ei total oppslutning på 46,83 prosent. Mesa skal ha fått 36,7 prosent av stemmene.

Reglane i Bolivia tilseier at ein andre valrunde ikkje er nødvendig viss ein kandidat sikrar seg minst 10 prosentpoeng fleire stemmer enn den næraste motstandaren.

Knapp margin

Dermed ser valet ut til å vere avgjort med knapp margin, sidan det berre står att å telje eit fåtal stemmer.

– Viss vi ikkje vinn med differansen til 10 prosentpoeng, vil vi respektere resultatet. Viss ein andre runde må til, set vi i gang, sa Morales på ein pressekonferanse.

Opposisjonen har allereie protestert kraftig på dei førebelse resultata, og Mesa seier han ikkje vil anerkjenne resultatet. Han skuldar valstyresmaktene for å ha juksa under oppteljinga for at Morales skulle kunne bli sitjande i ein fjerde periode.

Generalstreik

Valobservatørane frå Organisasjonen av amerikanske statar (OAS) gav uttrykk for «djup uro og overrasking» under oppteljinga av stemmer. Etter at resultata vart kjente, vart det opptøyar og samanstøytar mellom tilhengarar og motstandarar av Morales i hovudstaden La Paz, og i byen Sucre vart hovudkvarteret til valkommisjonen tent på.

Opposisjonen oppmoda òg til ein landsomfattande generalstreik, og Mesa oppmoda tilhengarane sine til å halde fram demonstrasjonane for å sikre ein valrunde nummer to.

Morales har dei siste åra vorte skulda for å bli stadig meir autoritær.

