Stoltenberg: – Open diskusjon om Syria

Utviklinga i Syria og den tyrkiske offensiven mot kurdiskkontrollerte område nord i landet vart som venta eit hovudtema på den første dagen på ministermøtet.

– Det er ulike syn på dette blant dei allierte, og vi hadde ein open diskusjon med fokus på vegen vidare, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse i hovudkvarteret til alliansen torsdag. Han trekte igjen fram at valden er kraftig redusert etter at USA og Tyrkia saman erklærte ein pause i kamphandlingane.

Ønsker politisk løysing

– Det er viktig gå bygge vidare på den framgangen som har vore. Situasjonen er framleis skjør, og det er semje om behovet for å finne ei varig politisk løysing. Derfor støttar vi opp om FNs innsats på dette området, forklarte Stoltenberg.

Han sa òg at Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer hadde gjort greie for eit forslag om ei internasjonal tryggingssone, noko ho har sagt føreset eit FN-mandat. Stoltenberg kom ikkje med nokon nærare detaljar om korleis eit slikt initiativ kan sjå ut.

Har vore usamde før

Sjølv om mange av Natos medlemmer har fordømt Tyrkias angrep og fleire nektar å selje våpen til det allierte landet, fryktar ikkje leiaren for samhaldet i alliansen.

– Det er lett å vere generalsekretær når alle er samde. Men vi har vore gjennom intern usemje før. Styrken til alliansen ligg i å kunne overvinne desse usemjene utan at det får varige negative konsekvensar.

Stoltenberg minte òg på nytt om at det er viktig å sikre det som er vunne i kampen mot IS og sa at fleire av operasjonane til alliansen er ein del av dette.

– Når vi trenar irakiske styrkar i Irak, er det for å hindre IS i å komme tilbake. Vi er i Afghanistan for å hindre IS i å etablere seg der, sa han.

På møtet diskuterte ministrane òg Natos 4x30-initiativ, der medlemmene skal ha 30 bataljonar, 30 flyskvadronar og 30 marinefartøy som kan vere klare til innsats på 30 dagar.

– Der er det gjort framsteg, og fleire land melde inn bidraga sine i dag. Eg oppmodar andre allierte til å gjere det same, sa ein fornøgd Nato-sjef.

5G-diskusjon

Den første dagen på møtet blir avslutta med ein arbeidsmiddag der tryggingsutfordringane knytt til overgangen til 5G-nett for mobil- og datatrafikk er tema.

– Sivil infrastruktur er eit nasjonalt ansvar, men at systema er motstandsdyktige er viktig for alle, sa Stoltenberg. Målet er å komme fram til felles minimumskrav, som inkluderer risikovurdering knytt til utanlandske leverandørar og utbyggarar.

Før møtet sa Noregs forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at Noregs nye sikkerheitslov allereie tar omsyn til den teknologiske utviklinga. Han meiner derfor vi allereie er der vi skal vere og ligg i forkant av det Nato skal diskutere.

Forsvarsministermøtet blir avslutta fredag. Då blir det mellom anna diskusjonar om situasjonen i Afghanistan, der også Natos samarbeidspartnarar deltar.

