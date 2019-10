Botswanas regjeringsparti vann valet

utenriks

– Sjølv om stemmeteljinga framleis går føre seg, har talet på sete i nasjonalforsamlinga som så langt har vorte tildelt BDP, gjort at eg er forplikta til å utnemne Mokgweetsi Masisi som Botswanas valde president, seier høgsterettsjustitiarius Terrence Rannowane fredag.

For å få fleirtal trong ein minst 51 prosent av dei 57 seta i nasjonalforsamlinga. Ifølgje førebelse resultat har BDP vunne 29 sete.

Valet, som vart halde onsdag, har vorte sett på som eitt av dei mest spennande vala i Botswanas historie. Landet har heilt sidan 1960-talet vore styrt av BDP, sjølv om fleirtalet i nasjonalforsamlinga etter kvart har krympa og partiet for snart 20 år sidan vart splitta.

Fleire har den siste tida vore bekymra for den politiske stabiliteten i landet, mellom anna som følgje av at tidlegare president Ian Kharma tidlegare i år kunngjorde at han forlét partiet og ville stille seg bak opposisjonsalliansen. Han gjekk av som president i fjor.

Opposisjonsleiarar hadde før valet håp om at dei for første gong sidan sjølvstendet i 1966 kunne ta over regjeringskontora.

