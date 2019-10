Fjerde person tatt etter funnet av 39 døde i Storbritannia

utenriks

Det er ein 48 år gammal mann frå Nord-Irland som no er arrestert, opplyser Pippa Mills i Essex-politiet. Han vart arrestert på Stansted flyplass fredag, mistenkt for medverknad til menneskesmulig og aktlaust drap.

Den 25 år gamle sjåføren er frå før mistenkt i saka, og ein mann og ei kvinne frå Nordaust-England er òg arresterte. 25-åringen er òg frå Nord-Irland.

Mills seier politiet ikkje vil delta i spekulasjonar om nasjonalitetane til offera, men seier at eit bilde no trer fram. Politiet har tidlegare uttalt at dei trur at alle offera er kinesarar, men meldingar fredag går ut på at det kan ha vore nokre vietnamesarar blant dei.

