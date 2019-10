Frankrike skjerpar reglane for elsparkesyklar

utenriks

Nyvinninga har vorte eit vanleg syn i den franske hovudstaden og har vorte ein hovudverk for styresmaktene. Dei prøver no å auke trafikktryggleiken for doningane i tronge, travle bygater.

Dei nye reglane inneber ei avgrensing av farten på både elsparkesyklar, hoverboards, ståhjulingar og andre fartøy med elektrisk framdrift til 25 kilometer i timen. Sjåførane må vere minst tolv år gamle, opplyser juniorminister Jean-Baptiste Djebbari i samferdselsdepartementet.

Køyring på fortaua blir forbode, med mindre byane gir særskilt løyve i enkelte område. Då skal dei berre køyre i gangfart.

Og å køyre rundt to og to og ta selfies på turistvis blir òg forbode. Kvart køyretøy skal berre ha ein sjåfør, og mobilbruk er ikkje tillate.

Dei fleste nye reglane trer i kraft allereie laurdag. Unntaket er dei som krev tekniske endringar, som fartsavgrensinga, som blir innført frå 1. juli 2020.

(©NPK)