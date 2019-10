Korallrev rundt australske øyar er halverte

utenriks

The Great Barrier Reef på austkysten av Australia er det største korallrevet i verda og er svært viktig for økosystemet i havet.

Dataa er samla inn av dykkarar frå 1999 til 2019 på 100 ulike stader ved Pinseøyene, Magnetic Island, Keppel Islands og Palm Islands.

Rapporten viser at korallrevlaget rundt desse øyane er reduserte med 40–50 prosent. Årsakene er fleire. Korallrevet har både vorte stressa av høgare temperaturar, syklonar og dårleg vasskvalitet, ifølgje studien.

Forskarane seier at dei vart så sjokkerte over dataa at dei måtte sjekke dei om og om igjen.

– Normale syklusar med forstyrringar og reparasjonar er naturlege, og revet har historisk sett hatt eit veldig godt potensial for restitusjon, seier hovudforfattaren bak studien Daniela Ceccarelli frå James Cook University i Queensland.

Men med klimaendringane og varmare hav får korallrevet for lita tid til å hente seg inn igjen.

– Endringane i vasskvaliteten, i tillegg til forstyrringar som bleiking og syklonar, er essensielle når det gjeld korleis korallane blir restituerte mellom forstyrringane, seier Ceccarelli.

– Viss vi kan takle vasskvaliteten lokalt og klimaendringane globalt, er det håp, legg ho til.

Det har vorte anslått at heile 25 prosent av artene i havet lever på eller ved korallrev. Omtrent det tropiske korallrevet i alle verda vil truleg døy viss den globale oppvarminga overstig 2 grader, ifølgje FNs klimapanel (IPCC).

