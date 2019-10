FN: 300 milliardar dollar kan gi oss 20 år til klimaomstilling

utenriks

300 milliardar dollar trengst for at planen skal lykkast, ifølgje Castro Salazar, leiaren for FNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO. Då kan om lag 900 millionar hektar jord som er øydelagt av overbeiting, avskoging eller utarmande jordbruk, igjen verte frisk nok til å binde CO2, ifølgje nyheitsbyrået Bloomberg.

Ifølgje Salazar vil dette vere nok til å stabilisere klimautsleppa slik at vi kan få 15–20 år ekstra til den store omstillinga som må til for å hindre ein klimakatastrofe.

– Det vil vere det minst kostbare alternativet vi har medan vi ventar på at teknologi innan energi og transport har modna og er tilgjengeleg på marknaden, seier Salazar.

Nøkkelen til å lykkast er ifølgje FAOs ekspertar rett bruk av gjødsel. Både for mykje og for lite gjødsel får skulda for at mykje matjord har vorte øydelagt.

Sjefforskar Barron J. Orr ved sekretariatet for FN-konvensjonen for nedkjemping av ørkenspreiing (UNCCD) meiner landjorda må verte ein del av løysinga på klimaproblemet.

– Vi har mista den biologiske effekten av jorda. Det må vi snu om på, seier han.

