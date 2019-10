Argentinsk presidentval gav styrkt peso

utenriks

Pesoen fall nesten 6 prosent veka fram mot valet på søndag, men måndag morgon vart 1 dollar omsett for 63 peso i Buenos Aires, ein oppgang på 3,17 prosent.

Same dag stramma sentralbanken i landet kraftig inn på valutakontrollen i eit forsøk på å hindre kapitalflukt.

Den 60 år gamle jussprofessoren Fernandez vann presidentvalet med god margin over sitjande president Mauricio Macri, som blir rekna som marknadsvennleg.

IMF-gratulasjon

Langvarig resesjon og gjeldskrise har skapt auka frykt i marknaden for at Argentina skal misleghalde lån på over 500 milliardar kroner frå Det internasjonale pengefondet IMF.

IMF-sjef Kristalina Georgieva gratulerer Fernandez med sigeren og lovar å samarbeide med regjeringa hans for å stabilisere Argentinas økonomi.

Det var den konservative presidenten Macri som inngjekk den massive låneavtalen med IMF, men dei upopulære sparetiltaka som følgde, evna ikkje å få økonomien på rett kjøl. I staden førte innstrammingspolitikken til ei bølgje med misnøye mot Macris regjering.

Auka fattigdom

Fattigdomsraten har auka til over 35 prosent, inflasjonen nærma seg i september på årsbasis nesten 38 prosent, medan pesoen har tapt nesten 70 prosent sidan januar 2018.

Sidan august har argentinarar tatt ut over 200 milliardar kroner frå kontoane sine. Førre veke auka dollaretterspørselen, ifølgje sentralbanken.

– I møte med risikoen for at dette kan halde fram denne veka, har vi vedtatt å styrke kontrollane: Frå måndag kan enkeltpersonar kjøpe maksimalt 200 dollar i månaden, seier sentralbanksjef Guido Sandleris måndag.

Omstridd visepresident

Argentinas påtroppande president tilhøyrer sentrums-venstresida og dei proteksjonistiske peronistane, kalla opp etter populisten Juan Peron som styrte Argentina på 1940-, 50- og 70-talet. Fernandez har likevel lova å føre ein marknadsvennleg politikk. Han vil ikkje misleghalde IMF-lånet, men prøve å reforhandle vilkåra.

– Vi ser fram til å samarbeide med administrasjonen hans for å handtere Argentinas økonomiske utfordringar og fremme inkluderande og berekraftig vekst som kjem alle argentinarar til gode, seier IMF-direktør Georgieva.

Fernandez og visepresidentkandidaten hans Cristina Kirchner fekk 48 prosent av stemmene, mot Macris drygt 40 prosent. Oppmøtet var på heile 80 prosent, ifølgje styresmaktene.

Kirchner, som var Argentinas president frå 2007 til 2015, er tiltalt for å ha tatt imot millionar i bestikkingar medan ho sat med makta. Ho er òg gjenstand for ei rekke andre korrupsjonsgranskingar, som ho sjølv har avfeia som politisk motiverte.

Fernandez tar over for Macri i desember.

