Johnson aksepterer motvillig EUs tilbod om brexitutsetjing

utenriks

– Lova som vart tvinga på regjeringa av Parlamentet, gir meg ikkje noko rom til å gjere anna enn å akseptere den utsetjinga som er skissert av EU-rådet, skriv Johnson til EU-president Donald Tusk måndag.

Johnson skriv vidare at han meiner «denne uønskede utsettelsen av EU-medlemskapet er skadeleg for vårt demokrati og for forholdet mellom oss og våre europeiske venner». Han ber EU presisere at det er uaktuelt med ytterlegare utsetjingar etter 31. januar neste år, som er den nye brexitdatoen.

Fleksibel

Avgjerda om å utsetje brexit med tre månader blir antakeleg formalisert gjennom ein skriftleg prosedyre, skreiv Tusk på Twitter tidlegare på dagen.

Den avtroppande presidenten i EU-rådet har fått med seg dei 27 attverande medlemmene på forslaget sitt om å seie ja til Boris Johnsons førespurnad om meir tid. Den skisserte løysinga er at britane får innvilga ei fleksibel utsetjing: Ho varer fram til slutten av januar, men opnar for at britane kan forlate unionen 1. januar eller 1. desember dersom den nye utmeldingsavtalen blir ratifisert.

– Macron endra meining

Johnson vart tvinga til å søke om ei utsetjing etter at han ikkje klarte å få den nye brexitavtalen vedtatt i Underhuset laurdag for ei dryg veke sidan. Det same lovvedtaket som påla han å sende brev til EU og be om meir tid, kravde òg at han takka ja dersom EU tilbaud ei utsetjing.

Dermed tyder alt på at den britiske statsministeren ikkje klarer å oppfylle løftet som kampen hans om statsministervervet var tufta på: å forlate EU 31. oktober, med eller utan ein avtale.

Frankrike heldt lenge igjen. Men ifølgje nettstaden Politicos kjelder nær president Emmanuel Macron skal han ha endra meining gjennom helga, etter kvart som sannsynet for eit nyval i Storbritannia auka. Underhuset i London skulle måndag stemme over regjeringsforslaget om nyval 12. desember.

Labour motset seg nyval

Det største opposisjonspartiet Labour har hittil motsett seg nyval fordi partiet først ville sikre seg mot ein potensielt kaotisk og kostbar avtalelaus brexit. Partileiinga har ifølgje Reuters instruert parlamentarikarane sine til ikkje å stemme for nyval.

Dermed klarer neppe regjeringa å sikre to tredels fleirtal for å skrive ut nyval, slik vallova krev.