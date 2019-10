Johnson vil svare EU når han har sett på brexittilbodet i detalj

utenriks

Ein talsmann for den britiske statsministeren seier at Johnson framleis meiner Storbritannia bør forlate EU 31. oktober, det vil seie torsdag denne veka, melder Reuters.

Måndag morgon vart det kjent at EU-landa er innstilte på å gi britane ei fleksibel utsetjing fram til 31. januar. Underhuset i London påla Johnson å be om tre månader ekstra då han ikkje klarte å få godkjent den nye brexitavtalen innan 19. oktober. Den same avgjerda som tvinga ein motvillig Johnson til å be om meir tid, seier òg at han må takke ja dersom EU tilbyr han ei utsetjing.

Det er venta at EUs avgjerd blir formalisert i ein skriftleg prosess. Johnson seier via talsmannen sin at han vil svare på tilbodetnår han har lese gjennom detaljane.

