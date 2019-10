Medium: Abdullah Qardash er IS' nye leiar

utenriks

Qardash, som også blir omtalt med namnet Kardesh, skal i august ha vorte utnemnd av Baghdadi til å vere ansvarleg for muslimske spørsmål, ifølgje nettavisa.

The Times skreiv i august at Qardash òg vart utpeika som nestleiar og fungerande leiar i organisasjonen. Noko som førte til spekulasjonar om at Baghdadi var såra eller sjuk.

Utnemninga vart informert om i ei fråsegn breitt formidla vidare internt i organisasjonen av IS' propagandakanal Amaq News, men ikkje offentleg. Ifølgje ei etterretningskjelde til Newsweek hadde Qardash allereie overtatt leiarvervet då Baghdadi døydde.

Lite er kjent om Qardash, som også skal ha gått under namnet Hajji Abdullah al-Afari. Det er ukjent kor gammal han er, men ifølgje fleire medium er han fødd i den vesle byen Tal Afar vest for Mosul i Irak.

Ifølgje The Telegraph har han studert islamske studiar i Mosul. Qardash går under namnet «professoren» og «øydeleggaren». Han skal ha møtt Baghdadi første gong i Camp Bucca-fengselet ved Basra i Irak.

Søndag stadfesta USAs president Donald Trump at IS-leiaren Abu Bakr al-Baghdadi var død. Baghdadi tok sitt eige liv ved å utløyse ein bombevest då amerikanske spesialstyrkar gjekk til angrep i Idlib nordvest i Syria, ifølgje Trump.

