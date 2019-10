Toåring fanga i brønn i India

utenriks

Den to år gamle guten heiter Sujith Wilson. Han har sete fast i brønnen i fire dagar, og ifølgje indiske tenestemenn svinn sjansane for at han vil overleve. Han har slutta å svare på ropa frå hjelpemannskapa.

Guten fall ned i den forlatne borebrønnen medan han leika med venner. Brønnen ligg i nærleiken av heimen hans i Trichy, eit område i delstaten Tamil Nadu sør i India.

Til å byrje med sat han fast 10 meter ned i brønnen, men seinare har han falle vidare til ei djupne på meir enn 25 meter.

Eit første forsøk på å få han ut med tau, mislykkast.

Hjelpemannskapa borar no ein ny tunnel parallelt med brønnen for å prøve å komme ned til guten.

(©NPK)