Trump bua ut på heimebane

utenriks

Dette var første gong Trump-ekteparet har drista seg til å gå på ein baseballkamp på heimebane i svært så demokratiske Washington, sjølv om Nationals' heimebane ligg veldig nær Det kvite hus.

Det vart ikkje gjort noko stort nummer ut av at presidentparet skulle på kampen mellom Washington Nationals og Houston Astros på Nationals Park. Det kunne Det kvite hus godt ha gjort, sett i lys av at Donald Trump hadde gjort seg populær i USA då han berre timar før hadde kunngjort at amerikanske styrkar hadde angripe skjulestaden til ein av USA mest hata fiendar. Det USA-leidde angrepet medførte at IS-leiar Abu Bakr al-Baghdadi tok sitt eige liv ved å utløyse ein bombevest då spesialstyrkane rykte inn i Idlib nordvest i Syria.

Trump-ekteparet vinka litt og smilte då dei kom kampen søndag, men det var først i ein av pausane den store reaksjonen kom. Då skulle amerikanske krigsheltar hyllast på arenaen, men då videoen på storskjermen sveipa over til Trump og følgjet hans, og det vart kunngjort kven som var på besøk, svarte folkemengda med unison buing og hyllesta til heltane vart på seksjonar av tribunen plutseleg til taktfaste rop av typen «Lås han inne!», medan plakatar med «Veteranar støttar riksrett» og «Still Trump for riksrett» dukka opp.

Presidentparet lét seg ikkje affisere. Det forlét elles kampen før han var ferdigspelt.

Trumps stab har prøvd å skjerme han for situasjonar der han kan bli utsett for massiv buing og hetsing frå store menneskemengder, og han unngår spesielt slike situasjonar i tettstader og byar der fleirtalet av veljarane er demokratar, som i Washington. I District of Columbia, der Washington ligg, fekk han berre 4 prosents oppslutning under valet i 2016.

(©NPK)