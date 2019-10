Underhuset avviser Boris Johnsons forslag om nyval i Storbritannia

utenriks

Nederlaga ser ikkje ut til å ha nokon ende for Johnson. For tredje gong var det fleire stemmer for regjeringsforslaget enn mot – 299 mot 70 – men det var likevel ikkje nok. Vallova krev to tredels fleirtal for å skrive ut nyval, medan regjeringa for tida ikkje eingong kan vere sikker på å få alminneleg fleirtal.

Opposisjonen har så langt halde igjen fordi dei ville sikre seg mot ein avtalelaus brexit før dei gjekk med på halde val. Måndag vart det klart at EU vil gi britane den utsetjinga Johnson motvillig måtte be om, men det var altså likevel ikkje nok til å få gjennom eit valvedtak.