Arbeidet med Syrias nye grunnlov startar

Dei 150 representantane innleier arbeidet i Genéve onsdag, under påsyn frå FNs spesialutsending, den norske toppdiplomaten Geir O. Pedersen.

– Etableringa av ein grunnlovskomité bør vere eit teikn på håp for det syriske folket, som har lide lenge, sa Pedersen då han måndag orienterte om arbeidet som no byrjar.

Det er første gong president Bashar al-Assads regime og opposisjonen i landet har inngått ein politisk avtale, konstaterte Pedersen.

Ansikt til ansikt

Prosessen som no blir innleidd, inneber at partane i den åtte år lange krigen, som har kosta minst 370.000 menneske livet og drive millionar på flukt, sluttar opp om Tryggingsrådets resolusjonar og er samde om å respektere Syrias suverenitet, eining, sjølvstende og territoriale integritet, understreka han.

– Regimet og opposisjonen går òg med på å møtast ansikt til ansikt til dialog og forhandlingar, sa Pedersen.

Langt fram

FNs spesialutsending til Syria understrekar at det framleis er langt fram til varig fred i Syria, men håper og trur at etableringa av ein grunnlovskomité blir «en døråpner til en bredere politisk prosess»

– La meg understreke, noko vi har gjort frå dag éin, at vi er fullstendig klar over at grunnlovskomiteen åleine ikkje kan eller kjem til å løyse konflikten i Syria, sa Pedersen.

Det er ikkje sett nokon tidsplan for arbeidet til grunnlovskomiteen, noko Pedersen meiner vil vere lite formålstenleg.

Fangar

Han håper likevel at partane vil gjennomføre konkrete tiltak som å lauslate fangar, særleg kvinner og barn, for å vise at dei meiner alvor i prosessen som no blir innleidd.

– Titusenvis av syrarar blir framleis haldne fanga eller er sakna, og eg har særleg bedt om lauslating av kvinner og barn. Dersom det skjer, trur eg at det vil sende eit sterkt signal om at vi meiner alvor med arbeidet for å skape ein ny start for Syria, sa Pedersen.

– Men la meg framfor alt understreke at det er opp til det syriske folket, og det syriske folket åleine å forme den neste grunnlova i landet. Det er ingen utanforståande som skal lage denne grunnlova, og den må til slutt godkjennast av det syriske folket, sa Pedersen.

