Boeing-sjefen grilla om MAX-flya i Kongressen

Høyringa i Senatet fann stad på dagen eitt år etter at eit 737 MAX-fly frå Lion Air styrta i havet utanfor kysten av Indonesia. Sju månader seinare styrta eit anna fly av same type i Etiopia. 346 menneske mista livet i dei to ulykkene.

Etter den siste ulykka vart rundt 370 Boeing-fly av denne typen sett på bakken verda over, medan ein leita etter svar på kva som forårsaka dei to ulykkene.

Flya står framleis på bakken, og det er høgst usikkert kva som kjem til å skje med dei over 5.000 flya som er i bestilling hos Boeing.

Krass kritikk

Boeing-sjefen måtte tole krass kritikk og kritiske spørsmål under høyringa i Senatet tysdag, mellom anna frå senator Richard Blumenthal som hevda at flygiganten først prøvde å fråskrive seg ansvaret for ulykkene ved å skylde på feil gjort av flygarane.

– Desse flygarane var sjanselause. Passasjerane var sjanselause. Dei flaug i likkister, hevda demokraten og viste til Boeings avgjerd om ikkje å gi flygarar skikkeleg opplæring i det automatiske tryggingssystemet til flytypen, kjent som MCAS.

– Begge desse ulykkene kunne ha vore unngått, sa den republikanske leiaren i komiteen, senator Roger Wicker.

Mangla opplæring

Muilenburg nekta for at Boeing skulda flygarane for å ha forårsaka ulykkene, og han stadfesta òg at fleire flyselskap og flygarar hadde klaga over manglande kjennskap til, og opplæring i MCAS-systemet.

Systemet var heller ikkje beskrive i manualane til flytypen og flygarane visste dermed ikkje korleis dei skulle reagere då systemet slo inn.

– Vi har høyrt dei, sa han og forsikra at Boeing no er i ferd med å utbetre systemet som ifølgje den indonesiske flyhavarikommisjonen bidrog til den første styrten.

– Vi veit at vi har gjort feil og har misforstått enkelte ting. Dette skal vi no ordne opp i, sa Muilenburg under høyringa.

Blir utbetra

Boeing håper at alle 737 MAX-fly er på vengene igjen innan utgangen av året, noko ekspertar stiller spørsmål ved. Det føreset at Boeing gjennomfører endringar på flya og at dei igjen blir godkjente av luftfartsstyresmaktene i dei ulike landa.

Eit viktig spørsmål er i kva grad flygarane må gjennomgå testing i simulatorar slik at dei får prøvd seg på det automatiske tryggingssystemet. Både europeiske og canadiske luftfartsstyresmakter går inn for dette, medan det amerikanske luftfartstilsynet FAA meiner det er unødvendig.

Muilenburg fekk tidlegare i månaden sparken som styreleiar i den 103 år gamle flygiganten, men har inntil vidare fått halde fram som administrerande direktør. Utfallet av høyringane som no går føre seg i Kongressen, avgjer truleg kor lenge han får sitje.

Mista kontrollen

MCAS vart utvikla spesielt for MAX-flya for å hindre at det skulle stegle som følgje av at dei er tyngre enn tidlegare modellar.

Systemet vart aktivert kort tid etter avgang på begge ulykkesflya etter at sensorane las dataa feil. Flygarane greidde ikkje å få kontroll over flya etter at dei plutseleg vende flysnuten nedover og rasa mot havet.

Ein rapport frå NTSB i september konkluderte med at både Boeing og det amerikanske luftfartstilsynet FFA feilvurderte korleis flygarane ville reagere på dei mange alarmane som vart utløyste i flyet.

Ein annan rapport i oktober konkluderte med at FAA mangla menneskelege ressursar og ekspertise til å vurdere MCAS, og at det derfor vart godkjent på sviktande grunnlag.

