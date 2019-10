Britar alvorleg skadde av hai i Australia

utenriks

Talsperson for ambulansetenesta i delstaten Queensland, Mjøl Mangan, opplyser tysdag at dei to mennene frå Storbritannia vart frakta med båt frå den populære turistdestinasjonen Pinseøyene til fastlandet til byen Airlie Beach, der helsepersonell venta på dei etter møtet med haien.

Ifølgje Channel 9 news fekk ein 28-årig mann foten biten av, medan ein 22-åring har fått alvorlege skadar på beinet.

Mangan sa dei skadde etter planen skulle flygast sørover i helikopter til Mackay. Ifølgje redningstenesta på Twitter, kom dei til sjukehuset klokka 12.40 tysdag lokal tid.

Tilstanden blir opplyst å vere kritisk, men stabil for begge to.

Dei har opplyst at dei kjempa og slost mot haien i vatnet.

I november i fjor vart ein mann drepen av ein hai, også på Pinseøyene, berre ein månad etter at to andre turistar var angripne av hai same stad.

(©NPK)