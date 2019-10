Debatten om britisk nyval er i gang – igjen

utenriks

Etter ein debatt om dagsordenen og prosedyren for debatten fekk Johnson fram forslaget sitt då klokka nærma seg 14.30. Regjeringa ber igjen om at det blir halde val 12. desember. Måndag tapte regjeringa ei avstemming om dette, men éin dag seinare er sjansane for å lykkast betrakteleg betre.

Den britiske opposisjonsleiaren Jeremy Corbyn seier at kravet hans om at brexit må utsetjast, no er møtt og at han derfor går med på val. Tidlegare har han avvist nyval fordi han først ville sikre at britane ikkje krasja ut av unionen 31. oktober, altså førstkommande torsdag.

Sjølv om det ser langt betre ut for regjeringa denne gongen, er det framleis ikkje semje om den nøyaktige datoen for valet. Både 9. og 11. desember har òg vore nemnt, så det kan framleis bli heftig debatt utover ettermiddagen og kvelden.

Johnsons ønske om nyval har vorte avvist i Underhuset tre gonger denne hausten, fordi han ikkje har klart å samle to tredels fleirtal – det vil seie 434 stemmer – slik vallova krev.

Endrar lova

Det nyaste forsøket på å få støtte til eit nyval kjem som eit separat valforslag. Det kan vedtakast med alminneleg fleirtal, det vil seie 320 stemmer. Måndag fekk Johnsons forslag berre 299 stemmer, så han treng hjelp frå opposisjonen.

Også Liberaldemokratane og det skotske nasjonalistpartiet SNP er positive til ei lovendring som fastset ein konkret valdato. I tillegg til å halde val nokre dagar tidlegare enn regjeringa ønsker, har dei to partia tatt til orde for å endre vallova slik at 16-åringar får stemmerett. Signala i debatten på måndag var at dei neppe vil stå hardt på eit sånt krav i denne omgangen.

Fordi det no er snakk om å vedta ei ny lov, er prosessen meir omstendeleg enn dei tre gongene Johnson har tapt tidlegare. Mellom anna kan det komme endringsforslag i Underhuset, og det er her eventuelle forslag om alternative datoar kan dukke opp.

Lang dag

Regjeringa har lagt opp til ein maratondag, der alle steg i prosessen skal gjennomførast tysdag. Leiaren i underhuset John Bercow sette ei avgrensing på fire timar for innleiinga og hovuddebatten, så i løpet av kvelden bør det finnast ein fasit og kanskje ein valdato.

Dersom Underhuset vedtar regjeringsforslaget, blir det sendt vidare til Overhuset, og til slutt må dronninga gi det formelle samtykket sitt. Regjeringa seier det må skje seinast tysdag, slik at Parlamentet formelt kan løysast opp tysdag og gi kandidatane nok tid til å drive valkamp.