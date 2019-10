Far og son dømte for hasjsmugling til Noreg i hestetransport

utenriks

Då spansk politi fann 600 kilo hasj på eit lager i Malaga i 2017, fann dei òg dokument som leidde politiet på sporet av dei to danskane, skriv nyheitsbyrået Ritzau.

Tysdag vart faren dømd til seks år i fengsel i retten i Glostrup for å ha handtert 1,7 tonn hasj. Sonen vart dømd til fem års fengsel for å ha handtert 900 kilo av det forbodne stoffet. Dei vurderer no om dei vil anke dommen til Østre Landsret.

Spesialeininga til Det danske politiet – Særlig Efterforskning Aust (SEØ), etterforska saka, som førte til at dei to mennene vart arrestert saman med fleire andre personar 25. oktober i fjor.

Etterforskinga avdekte at hasjen som vart funnen på eit lager i Sør-Spania, skulle sendast til Danmark med lastebil, opplyser SEØ i ei pressemelding. Politiet avdekte vidare at det tidlegare hadde vore to sendingar med store mengder hasj frå Spania til Danmark.

Frå Danmark køyrde sonen ifølgje SEØ i fjor i alt 360 kilo hasj til Noreg, gøymt i hestetransport og fordelt på fire turar. SEØ meiner at også faren var involvert i desse transportane.

Dommane på tysdag er dei siste i eit sakskompleks der fire menn tidlegare i år vart dømde til i alt ni år i fengsel i tre ulike saker, ifølgje Ritzau.

– Det har i dag vorte sett eit fint punktum i saka, seier aktor Michael Aagard, som roser etterforskingsarbeidet.

