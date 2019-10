Hizbollah-tilhengarar til angrep på protestplass i Libanon

utenriks

Grupper med sinte menn, nokre av dei med køller, byrja tysdag morgon å slåst med demonstrantar som sperra vegane i Beirut. Nokre av dei ropte slagord til støtte for Hizbollah-leiar Hassan Nasrallah, som har kritisert demonstrasjonane.

Angriparane har rive ned telt og knust stolar på plassen som regjeringsmotstandarar har brukt som samlingsstad dei siste vekene.

Opprørspoliti har rykt inn for å prøve å skilje dei to gruppene frå kvarandre. Ifølgje augnevitne bruker dei tåregass for å spreie demonstrantane.

Samtidig svirrar det rykte om at statsminister Saad Hariri kjem til å gå av. Han har varsla ei kunngjering tysdag klokka 15 norsk tid.

Nasrallah har tidlegare oppmoda tilhengarane sine om ikkje å delta i demonstrasjonane, som er retta mot den politiske eliten og det demonstrantane meir er korrupsjon og maktmisbruk. Protestbølgja kjem samtidig som Libanon er i djup økonomisk krise, og regjeringa planlegg omfattande budsjettkutt, høgare skattar og andre reformer i tråd med krav frå Det internasjonale pengefondet (IMF).

Libanon har eit skjørt politisk system der makta er fordelt mellom dei ulike religiøse gruppene i landet. Medan Hizbollah er ei sjiamuslimsk rørsle med tette band til Iran, er statsministeren sunnimuslim med tette band til Saudi-Arabia og andre sunnimuslimske statar i regionen.

