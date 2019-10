Hongkong-aktivist Joshua Wong får ikkje stille til val

utenriks

Valkommisjonen i Hongkong har informert Wong om at nominasjonen hans til lokalvalet er funnen «ugyldig». I ein kommentar til media seier ein talsperson for sjølvstyrestyresmaktene i Hongkong tysdag at Wongs nominasjon vart erklært ugyldig fordi han er tilhengar av sjølvråderett for Hongkong, noko som strir mot den såkalla Basic Law, minigrunnlova i Hongkong.

– Kandidaten kan umogleg oppfylle krava i dei gjeldande vallovene, seier talspersonen.

Etter månader med protestar mot styresmaktene, har Wong fleire gonger uttrykte at han ønsker å stille til lokalval og åtvara om at forsøk på å diskvalifisere han berre vil generere meir støtte blant demonstrantane. Wong og partiet hans, Demosisto, har nekta for at dei vil støtte sjølvråderett for Hongkong.

Fordømmer

Wong melde sjølv frå til media om utestenginga og sende media ein kopi av brevet han fekk, der det kjem fram at han ikkje får stille til val.

– Eg fordømmer på det sterkaste styresmaktene for å drive politisk sortering og sensur og for å ta frå meg dei politiske rettane mine, skriv han i ei kunngjering på Facebook-sida si.

Den politiske administrasjonen i Hongkong, der Carrie Lam er leiar, sende først ut ei fråsegn der det heiter at nominasjonen av ein ikkje namngitt kandidat til valet ikkje er godkjent. Talspersonen i administrasjonen nektar seinare på dagen for at det dreier seg om sensur og avviser at Kina har diktert utestenginga.

– Det er ikkje snakk om verken politisk sensur, avgrensing av ytringsfridommen eller fråtaking av retten til å stille til val slik nokre medlemmer av samfunnet hevdar, seier han.

Avgjerda vekker likevel harme, og får i tillegg kritikk for å kunne bidra til å forverre situasjonen med dei omfattande protestane.

Nedgangstider

Tidlegare tysdag gjekk Lam elles ut og sa at Hongkong risikerer kraftige nedgangstider når sjølvstyreregionen går inn i den femte månaden med protestar og uro. Ho seier at den første prioriteten hennar no er å få slutt på valden, før ho ser etter ei politisk løysing.

Viss tala for tredje kvartal, som kjem seinare denne veka, viser negativ vekst, seier Lam at det teknisk sett betyr at Hongkong er inne i ein resesjonsperiode.

(©NPK)