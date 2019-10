Kincade-brannen i California kan ta månader å sløkke

utenriks

Måndag kveld kom ein talsperson for Cal Fire, brannvesenet i California, med siste oppdatering på situasjonen i delstaten i USA. Skogbrannfaren er svært høg og ein stor skogbrann herjar i vinregionen Sonoma. Den såkalla Kincade-brannen nord i California spreidde seg måndag, trass innsatsen for å få bukt med flammane, og dekker no over 300 kvadratkilometer, altså over 300.000 mål.

Delen som er under kontroll har auka frå 5 til 15 prosent frå søndag kveld, men det er venta kraftig vind tysdag og onsdag. Brannvesenet trur dei vil ha kontroll på spreiinga av brannen rundt nesten fredag – om ti dagar – og seier måndag kveld at det vil ta vekevis, om ikkje månader før dei har klart å sløkke brannen heilt.

Det var noko betre vindforhold på dagen måndag som gjorde at mannskapa fekk litt meir kontroll, men dette er venta å snu igjen tysdag. Det er derfor sendt ut nye evakueringsordrar for innbyggarar aust i Sonoma, i tillegg til dei som allereie har fått beskjed om å forlate heimane sine.

Over 90.000 bygningar er framleis i fare. Så langt er 123 bygningar, av dei 57 bustader, øydelagde i brannen, medan 20 bygg, av dei 12 bustader, har fått skadar. Nærare 4.400 brannfolk er i arbeid berre med denne eine brannen.

