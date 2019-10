Libanons statsminister gir etter for demonstrantane

utenriks

Den 49 år gamle statsministeren kunngjorde tysdag at han og regjeringa vil levere avskjedssøknaden sin til president Michael Aoun.

– Eg er komme inn i ein blindgate, sa Hariri i ein TV-sendt tale.

– Ingen er større enn nasjonen, la han til.

Bodskapen vart møtt med jubel blant demonstrantar som var samla i sentrum av hovudstaden Beirut, der titusenvis har demonstrert mot regjeringa sidan 17. oktober.

Hariri har sidan januar 2019 leidd ei samlingsregjering med 30 statsrådar der dei fleste av Libanons parti er representerte.

Libanons grunnlov fastslår at regjeringar som søker avskjed, må halde fram som forretningsministerium inntil ei ny regjering er på plass. Når dette vil skje, er høgst uklart.

Seinast i mai i fjor vart det halde val i landet, der det sjiamuslimske Hizbollah-partiet fekk flest stemmer. Den gong tok det åtte månader før ei ny samlingsregjering såg dagens lys.

Frankrike fryktar følgjene

Frankrike fryktar at statsminister Saad Hariris avgang kan gjere vondt verre i Libanon.

– Statsminister Hariri har akkurat gått av, noko som gjer krisa endå meir alvorleg, sa utanriksminister Jean-Yves Le Drian måndag.

Le Drian oppmodar libanesiske politikarar til «å lytte til folkets røst og krav», men understrekar òg at styresmaktene må gjere alt for å sikre «stabiliteten til institusjonene og Libanons enhet».

Angrep demonstrantar

Masseprotestane i Beirut og andre libanesiske byar har i all hovudsak gått fredeleg for seg og vore retta mot den politiske eliten i landet, som blir skulda for omfattande korrupsjon.

Demonstrantane har gjort eit poeng av at alle religiøse og politiske grupper i landet har slutta opp om protestane, men det har ved fleire høve komme til samanstøyt med Hizbollah-tilhengarar.

Hizbollah-leiar Hassan Nasrallah har tatt avstand frå demonstrantane og kravet deira om at regjeringa går av, og tysdag gjekk fleire hundre tilhengarar av partiet hans, og dessutan tilhengarar av Amal-partiet, til angrep på ein protestleir i sentrum av Beirut og sette fyr på telt og plakatar.

Hizbollah- og Amal-tilhengarar gjekk òg laus på demonstrantar som hadde blokkert ein hovudveg i utkanten av Beirut, i eit forsøk på å fjerne barrikadane, og seks personar vart behandla for skadar etter samanstøytane.

– Dei stenger vegane for libanesarar som prøver å komme seg på arbeid og leve dei daglege liva sine. Dette er ikkje rettferdig. Vi kjem til å opne vegane, uansett kva, sa ein Amal-tilhengar på staden.

Økonomisk krise

Protestbølgja kjem i ein situasjon der Libanon er i djup økonomisk krise og overvelda av over 1,5 millionar syriske krigsflyktningar.

I fjor vår fekk landet løfte om rundt 100 milliardar kroner i lån og bistand dei kommande åra, mot å gjennomføre omfattande budsjettkutt og reformer.

Forslag om kutt i offentlege lønningar, pensjonar og velferdsordningar har møtt stor motstand, og masseprotestane braut ut etter at regjeringa varsla auke av skattar og avgifter 17. oktober.

(©NPK)