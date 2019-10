Russland: Kurdisk tilbaketrekking i Nord-Syria fullført i tide

utenriks

Den kurdiske YPG-militsen fekk seks dagar på seg til å trekke seg ut av områda angitt i ein avtale forhandla fram mellom Tyrkia og Russland.

Avtalen innebar ein seks dagar lang våpenkvile og kom på plass 22. oktober, omtrent to veker etter at Tyrkia starta den kontroversielle offensiven sin i Syria for å tvinge YPG vekk frå grenseområda i nordaust.

Ein dryg time før våpenkvila gjekk ut tysdag ettermiddag, opplyste Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu at YPGs retrett er gjennomført.

YPG spelte ei avgjerande rolle i kampen mot ekstremistgruppa IS i Syria, og militsen har samarbeidd med USA og andre vestlege land. Tyrkia stemplar på si side YPG som terroristar, og president Recep Tayyip Erdogan har fleire gonger sagt at han vil ta opp att offensiven viss militsen ikkje forlèt grenseområda heilt innan fristen.

I tillegg har Russland gjort det klart at russiske og syriske styrkar ikkje vil halde fram å verne YPG.

(©NPK)