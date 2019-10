The Hindu: Toåring funnen død etter 80 timar i brønn i India

utenriks

Ifølgje avisa The Hindu vart leivningane av guten funne natt til tysdag, og nyheita gjort kjent klokka 2.30.

Den to år gamle guten fall ned i den forlatne borebrønnen medan han leika med venner fredag i nærleiken av heimen i Trichy, eit område i delstaten Tamil Nadu sør i India. Til å byrje med sat han fast 10 meter ned i brønnen, men seinare fall han vidare til ei djupne på meir enn 25 meter.

Etter kvart slutta Sujith å svare på ropa til hjelpemannskapa, men redningsaksjonen heldt fram, då varmesøkande kamera registrert kroppsvarme, som tydde på at guten enno var i live laurdag. Indiske tenestemenn var likevel fullt klar over at sjansane for at han ville overleve var små, men dei heldt fram å pumpe oksygen ned i den tronge brønnen, medan dei prøvde å bore ein parallell brønn, for å komme ned til toåringen. Dei kom altså for seint.

Redningsaksjonen vart følgd av heile nasjonen og engasjerte statsminister Narendra Modi, medan den varte i meir enn 80 timar.

