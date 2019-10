Tyskland tiltaler to syrarar for lovbrot mot menneskja

utenriks

Dei to mennene vart arrestert i Tyskland i februar. Samtidig vart ein tredje mistenkte arrestert i Frankrike. Operasjonen var eit samarbeid mellom fransk og tysk politi.

I fleire europeiske land, mellom anna Sverige, har syrarar meldt landsmenn for krigslovbrot og mishandling av fangar.

Menneskerettsorganisasjonar håper at tidlegare og noverande medlemmer av president Bashar al-Assads hemmelege tenester kan bli stilt for retten i europeiske land, tiltalt for krigslovbrot og andre brutale overgrep mot sivile under den åtte år lange borgarkrigen i landet.

