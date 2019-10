17 drepne i politiaksjon i Brasil

utenriks

– Dei veksla skot med politiet. 17 av dei vart tatt til sjukehuset, der dei vart erklært døde, seier tryggingsstyresmaktene i delstaten om skotvekslinga, som fann stad seint tysdag.

Målet med politiaksjonen var å setje ein stoppar for ei drapsbølgje frå ei kriminell gruppe som hadde planlagt å drepe rivalar for å ta kontroll over territorium i byen, ifølgje styresmaktene.

Politiet beslagla 17 våpen, blant dei ein uzi-maskinpistol, i tillegg til store mengder ammunisjon.

Ein kommandør for militærpolitiet seier styresmaktene vart tipsa om at 50 væpna personar var på veg for å angripe ein rivaliserande gjeng. Han seier gjengmedlemmene starta skotvekslinga då politiet greip inn.

Fleire grupper kjempar om kontroll over narkotikahandelen i Nord-Brasil, som er eit strategisk viktig område for transport av kokain frå nabolanda Colombia, Peru og Bolivia.

Ifølgje lokale medium er ein 14-åring og ein 17-åring blant dei drepne, men styresmaktene har ikkje stadfesta dette.

