Danmark seier ja til Nord Stream 2

Energistyrelsen i Danmark gir grønt lys til at røyrleidningen kan førast søraust for Bornholm og viser til at det er dette alternativet som er mest skånsamt for miljøet og for skipsfarten i området.

Nord Stream 2 skal etter planen frakte gass frå Russland til Tyskland, men har hausta krass kritikk frå USA, som hevdar at røyrleidningen er «ein gåvepakke» til Russlands president Vladimir Putin.

Gassrøyrleidningen vil nemleg gjere det mogleg for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Austersjøen.

Bekymringa har mellom anna vore at dette vil gjere det mogleg for Russland å auke presset på Ukraina. Det kjem av at russarane ikkje lenger vil vere avhengige av Ukraina som transittland for gass som går til europeiske marknader.

Danmark sjølv har komme i klemme mellom to allierte. Medan Tyskland har pressa på for å få gassrøyrleidningen ferdigstilt, har USA pressa på for å få stoppa han.

Russland står for 40 prosent av gassen som blir importert til EU. Noreg følgjer på andreplass med 35 prosent.

