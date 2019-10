Elvestuen: Synd at klimakonferansen ikkje kan haldast i Chile

utenriks

– Det er bra at Chile har avklart dette i god tid før møtet slik at det er mogleg å finne alternativ, seier Elvestuen i ein kommentar til at Chiles trekker seg som arrangør av FNs klimakonferanse 2. til 13. desember.

Årsaka er den pågåande uroa i samband med ei stor protestbølgje mot regjeringa.

COP 25 er FNs årlege klimakonferanse og inngår i innsatsen for å implementere måla frå Parisavtalen. Over 20.000 personar deltok på fjorårets utgåve i Katowice i Polen.

Etter det NTB kjenner til, er det svært usannsynleg at Noreg kan tilby seg å overta som vertskap. Til det er arrangementet rett og slett for stort.

Elvestuen meiner at det som er avgjerande no, er å framleis halde «trykket oppe for at alle land øker sine klimaambisjoner betydelig i 2020».

– Det er heilt nødvendig for at verda skal halde den globale oppvarminga under 1,5 grad. For Noreg er det òg viktig å følgje opp havsatsinga som Chile la vekt på fram mot denne klimakonferansen, legg ministeren til.

(©NPK)