Hellas får kraftig kritikk for nye asylforslag

Forslaga til ny asylpolitikk blir i desse dagane diskutert i nasjonalforsamlinga i Aten.

Både Amnesty, Leger Uten Grenser, Human Rights Watch (HRW) og FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) er sterkt kritiske til forslaga frå den konservative regjeringa.

– Lovforslaget er eit ope forsøk på å hindre tilgang til vern og auke talet på deportasjonar etter auken i talet på nye asylsøkarar den siste tida, seier Eva Cosse i HRW.

Kritikarane meiner at innstrammingane vil gjere det lettare å sperre asylsøkarar inne i lengre periodar, i tillegg til at sårbare menneske, som barn som reiser utan foreldre, mistar retten til særskilt vern.

– Lova inneber òg strengare reglar for å få asyl, ho forlenger tida det vil ta før ein får lov til å arbeide, den strammar inn definisjonen av familie og den legg eit større ansvar på torturoffer for at dei skal bli anerkjente som det, seier HRW.

Ifølgje menneskerettsgruppa bur det no 34.000 menneske under elendige forhold på greske øyar.

Greske styresmakter har for tida 70.000 asylsøknader til behandling, men har berre kapasitet til å handtere 20.000 i året.

Førre veke kasta innbyggarar i landsbyen Nea Vrasna i Nord-Hellas stein mot bussar som frakta bortimot 400 asylsøkarar. Det førte til at greske styresmakter valde å innkvartere dei mange mil lengre sør.

