Kina vil bruke ansiktsattkjenning på metrostasjonar

utenriks

Planen er å bruke eit «kredittsystem» for å sluse passasjerane inn i ulike kanalar, skriv statskontrollerte medium onsdag.

Rushtida er prega av lange køar og passasjerar som kranglar med tilsette som følgje av at kontrollen går treigt.

For å betre situasjonen vil styresmaktene installere kamera som kan skanne ansikta til passasjerane ved inngangen til metrostasjonane. Derifrå skal dei slusast inn i ulike tryggingskanalar, opplyser Zhan Minghui, som er sjef for kontrollsenteret knytt til jernbanenettet i Beijing.

– Kvit liste

Personar på det han kallar «kvit liste», vil få ein raskare tryggingssjekk. Andre, som får ein «unormal reaksjon», må rekne med ekstra grundig kontroll.

Zhan har ingen opplysningar om kva kriteria for sorteringa av passasjerane vil vere.

– Teknikken har som formål å gjere tryggingskontrollane meir effektive og vil både inkludere kontroll av kropp og bagasje når ei større mengde passasjerar kjem til stasjonen, sa han under ein transportkonferanse i Beijing tysdag.

Kvar dag har metroen i Beijing i snitt over 12 millionar reiser, og talet er venta å stige til 17 millionar innan 2022.

Prikkbelastning

I mai byrja styresmaktene å prikkbelaste passasjerar som et medan dei reiser med metroen.

Ansiktsattkjenning er ein omstridd teknologi sett frå eit overvakingsperspektiv og folks rett til privatliv.

I Kina blir teknologien brukt både for å sjekke folk ut av supermarknader og til overvaking, ikkje minst vest i landet der Kina blir skulda for masseovervaking av den muslimske folkegruppa uigurane.

Mange kinesiske forbrukarar er likevel glade for teknologien fordi den gjer kvardagen enklare. Nyleg varsla ein underhaldningspark som er under bygging i Beijing, at besøkande vil sleppe å vise billett takka vere kamera som skannar ansikta og registrerer om dei har betalt eller ikkje.

(©NPK)