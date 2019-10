Putin og Orbán møttest for å knyte tettare band

utenriks

Vladimir Putin vart tatt imot av statsminister Viktor Orbán, og dei to har eit varmt forhold. Før møtet var det venta at dei to mellom anna skulle diskutere handel, inkludert leveransar av naturgass frå Russland.

Til ein forretningskonferanse før møtet mellom statsleiarane omtalte Ungarns utanriksminister Péter Szijjártó sitt land som eit «brohode» i samarbeidet mellom aust og vest, melder det statlege ungarske nyheitsbyrået MTI.

Det er sjeldan at eit EU-land framleis har eit gemyttleg forhold til Russland etter at russarane annekterte Krimhalvøya frå Ukraina i 2014. Annekteringa skjedde etter at innbyggarane på Krim hadde stemt for lausriving frå Ukraina i ei folkeavstemming regjeringa i Kiev stempla ulovleg. Verdssamfunnet anerkjenner ikkje annekteringa, men Ungarn har ikkje støtta Ukraina i denne saka.

Ungarn, som elles er medlem av Nato, har vore i strid med Ukraina om rettane til etniske ungarske minoritetar i Vest-Ukraina, nær den ungarske grensa, mellom anna retten deira til dobbelt statsborgarskap.

