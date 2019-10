Reagans presidentbibliotek evakuert etter ny skogbrann i California

utenriks

I tillegg til biblioteket måtte òg fleire nærliggande bustader evakuerast.

Det tok til å brenne like før daggry i Simi Valley-området, nord for Los Angeles. Elden spreidde seg raskt til eit område på over 390 hektar, ifølgje lokale styresmakter.

Styresmaktene har ikkje komme med anslag på kor mange som har vorte beordra til å evakuere.

Talskvinne for presidentbiblioteket Melissa Giller, har sagt at museet, som ligg på ein bakketopp, ikkje har komme til skade. Flammane skal ha komme så nære som 27 meter unna museet, men bygget er verna av ei branngate og eit fly som slepper ned vatn.

Gravstad

President Reagan og kona Nancy ligg gravlagde ved sida av kvarandre på ein skrent ved biblioteket.

I Nord-California har den største straumleverandøren i delstaten Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) kutta straumen for tredje gong denne veka, med mål om å forhindre at elektrisk utstyr kjem i kontakt med vegetasjon og startar nye skogbrannar.

PG&E seier straumkuttet rammar om lag 1,5 millionar menneske, fordelt på rundt 30 fylke. Av desse har 1 million allereie vore utan straum sidan helga.

Raudt farenivå

USAs nasjonale vêrstyresmakt har utskrive ekstremt raudt farenivå for hard vind i store delar av Sør-California, til og med torsdag kveld.

Ingen er meldt omkomne som følgje av skogbrannen, men tre personar har mista livet fordi tre har velta i vinden. I tillegg har rundt 9.000 vorte beordra til å evakuere Santa Ana-området i Los Angeles.

