Spent situasjon i Bolivia – FN maner til ro

Tysdag vart det meldt at ytterlegare ni personar var skadde i samanstøytar mellom demonstrantar som nektar for valresultatet, og støttespelarar for valvinnar og sitjande president Evo Morales.

FNs kontor i hovudstaden La Paz understrekar i ei kunngjering til politikarar, samfunnsleiarar og innbyggarane i Bolivia at det er «viktig og hastar» med å få redusert spenningane i landet og avstå frå alle valdelege handlingar.

Uroa braut ut då Morales vann første valrunde med akkurat nok stemmer til å sleppe ein valrunde nummer to. For å gjere det, må ein vinne valet med meir enn 10 prosentpoeng. Morales fekk ei oppslutning på 47 prosent, medan motstandaren Carlos Mesa stod med 36,5 prosent av stemmene.

I ettertid har Organisasjonen av amerikanske statar (OAS) sagt at dei ønsker å gjennomføre ei gransking av valresultatet. Medieminister Manuel Canelas stadfesta tysdag at regjeringa forpliktar seg til ta følgja av funna OAS gjer ved ei gransking. Det held ikkje for opposisjonen og Mesa, som krev annullering og nytt val.

Visepresident Alvaro Garcia Linera gjekk tysdag ut og bad igjen Mesa støtte ei gransking, og kalla han ein dårleg tapar. Han skulda Mesa for å ha sett i gang protestane som har ført til at minst 30 personar er skadde så langt. Mesa står fast ved at omval er det einaste som får ein slutt på uroa.

OAS, EU og den katolske kyrkja i Bolivia har alle bedt om at det blir halde ein andre runde i valet.

