Tyrkia kallar USAs ambassadør inn på teppet

utenriks

Det tyrkiske utanriksdepartementet reagerte onsdag på resolusjonen ved å kalle USAs ambassadør David Satterfield inn på teppet for å få ei forklaring.

Resolusjonen i Kongressen vart dagen før vedtatt med 405 mot 11 stemmer. Han slår fast at massedrapa på armenarar under første verdskrigen var eit folkemord, noko Tyrkia på det sterkaste nektar for.

Tyrkias utanriksminister Mevlüt Çavusoglu var raskt ute med å fordømme resolusjonen, som han beskriv som «skammeleg» og «ugyldig».

Rundt 30 land har tidlegare anerkjent massedrapa på armenarar som folkemord. Noreg er ikkje blant dei.

Tyrkia erkjenner at rundt 400.000 armenarar mista livet, men hevdar at dette var som følgje av svolt, sjukdom, strid og ikkje som eit resultat av systematisk forfølging og overgrep frå Det osmanske riket.

Ifølgje uavhengige anslag døydde opptil 1,5 millionar armenarar då dei vart tvangsdeporterte frå dagens austlege Tyrkia til dagens Syria i åra 1915 til 1917.

Bakgrunnen for deportasjonen var at armenarane, som var kristne, vart sett på som femtekolonnistar under krigen mot Russland.

(©NPK)