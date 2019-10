Fiat Chrysler og Peugeot planlegg fusjon

utenriks

Fråsegna torsdag kom etter at fleire medium hadde sitert kjelder som sa at styra i selskapa hadde gitt grønt lys til fusjonen. Fiat Chrysler (FCA) og PSA Peugeot Citroën seier dei vil jobbe mot ei samanslåing der aksjane i det nye selskapet blir likt fordelt mellom dei to gruppene av aksjonærar.

Fiat Chrysler steig over 10 prosent på børsen etter at nyheita vart kjent. PSA bevegde seg derimot motsett veg og fall nesten 9 prosent.

Fjerde størst i verda

Viss fusjonen blir gjennomført som planlagt, vil resultatet bli den fjerde største bilprodusenten i verda. Det nye selskapet vil stå for produksjonen av både Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot og Vauxhall.

I sommar fall ein mogleg fusjon mellom Fiat Chrysler og franske Renault i fisk.

Sjølv om Fiat opphavleg er italiensk, har ikkje FCA noko sterkt fotfeste i Europa samanlikna med franske PSA. Samtidig er PSA i lita grad til stades på den amerikanske marknaden, der FCA har både Chrysler, Jeep, Dodge og Ram.

Samanslåinga vil òg gi FCA tilgang til elbilteknologien til partnaren.

Franske styresmakter

Fiat Chrysler og PSA Peugeot Citroën lovar at samanslåinga skal gjennomførast utan at fabrikkar blir lagde ned.

Regjeringa i Frankrike eig rundt 12 prosent av PSA, og analytikarar har tidlegare uttalt at politisk motstand kunne hindre fusjonen. Styresmaktene i både Frankrike og Italia har gjort det klart at det er viktig å verne arbeidsplassar og lokal industri.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire ser positivt på fusjonsforhandlingane, ifølgje ei fråsegn frå departementet hans. Her blir det samtidig åtvara om at franske styresmakter er opptatt av at industriproduksjon må føregå i Frankrike. Departementet viser òg til planane til selskapa om å produsere elektriske batteri i Europa.

