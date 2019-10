India strammar grepet om Kashmir

utenriks

Dei to territoria blir styrt frå New Delhi via to guvernørar som vart tatt i eid torsdag.

Indias hindunasjonalistiske regjering tok frå 5. august sjølvstyret til befolkninga i den indiskstyrte delen av Kashmir-regionen, som er delt mellom dei to nabolanda.

Frå torsdag vil regionen ikkje lenger ha eiga grunnlov og flagg, og kasjmirarane vil ikkje lenger ha einerett til å eige land. Å avslutte spesialstatusen til regionen har vore eit valløfte frå regjeringspartiet BJP i fleire tiår.

– Artikkel 370 har splitta Jammu og Kashmir og var ein inngangsport for terror, seier den indiske statsministeren Narendra Modi.

Sidan 1989 har eit væpna opprør rasa i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. Opprørarane krev eit sameina Kashmir, anten uavhengig eller under pakistansk styre. Rundt 70.000 menneske er drepne som følgje av opprøret og Indias militære handtering av det. India skuldar Pakistan for å trene og væpne opprørarane, noko Pakistan nektar for.

Dei fleste innbyggarane i Kashmir er imot Indias kraftige militære nærvær i området og støttar kravet til opprørarane.

