Libanesiske demonstrantar nektar å gi seg

utenriks

Demonstrantar heldt torsdag fram kampanjen sin med sivil ulydnad for å legge press på dei politiske leiarane i landet, sjølv om statsminister Saad Hariri og regjeringa hans har varsla at dei går av.

Masseprotestane dei siste to vekene har tvinga skular, bankar og mange butikkar til å halde stengt. Planen var at skulane no skulle opne att, men onsdag ettermiddag fekk mange foreldre tekstmeldingar om at klasseromma framleis må haldast stengt av tryggingsomsyn.

Samtidig har tryggingsstyrkane hatt problem med å få rydda dei mange vegane som har vorte sperra av demonstrantar.

Bankane i landet skal etter planen opne att fredag.

Protestbølgja i Libanon vart utløyst av eit forslag om å innføre gebyr på meldingstenester som WhatsApp, men utarta raskt til eit breiare opprør mot korrupsjon, høg arbeidsløyse og økonomisk vanstyre.

(©NPK)