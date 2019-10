Politiet brukte gummikuler og tåregass mot Hongkong-demonstrantar

utenriks

Demonstrantane, mange av dei kledt i halloweenmasker, marsjerte på fortauet i gatene i byen i fleire kilometer og overheldt trafikkreglane før dei vart møtt av politiet i eit populært utelivsområde.

Situasjonen vart anstrengd då protestantar ropte mot politiet og kom med fornærmingar, noko som førte til at politiet fyrte laus mot dei med gummikuler og tåregassgranatar frå kloss hald.

Fleire demonstrantar vart arresterte, men mange forsvann då politiet byrja arrestasjonane. Det var òg demonstrasjonar ved ein politistasjon i byen, og ei anna gruppe demonstrantar skal mellom anna ha blokkert vegar.

Mange av demonstrantane brukte Carrie Lamb- og Guy Fawkes-masker. Lamb er Hongkongs leiar, medan Fawkes er mannen som prøvde å sprenge det britiske parlamentet i lufta på 1600-talet.

Demonstrasjonane torsdag samanfall med at det vart lagt fram tal som viser at Hongkongs økonomi er i resesjon. Månader med politisk uro i kombinasjon med ein eskalerande handelskrig mellom Kina og USA, blir trekt fram som forklaringa.

Det har sidan juni jamleg vore enorme demonstrasjonar i Hongkong, som starta etter at eit lovforslag som opna for å utlevere folk til straffeforfølging i Fastlands-Kina, vart lagt fram. Lovforslaget har formelt vorte trekt, men protestane har halde fram, og demonstrantane krev no demokratiske reformer.

