Amnesty: Hundrevis arresterte i Tyrkia etter offensiven i Nord-Syria

utenriks

I den ferske rapporten som blir offentleggjort fredag, omtaler Amnesty skuldingane mot dei arresterte som «absurde».

I rapporten avdekker organisasjonen at journalistar, brukarar av sosiale medium og demonstrantar mellom anna har vorte skulda for terrorisme og vorte etterforska, vilkårleg arresterte og nekta utreise frå Tyrkia. Amnesty fastslår at dei arresterte risikerer lange fengselsstraffer dersom dei blir dømte.

– Medan stridsvognene rulla over den syriske grensa, nytta regjeringa moglegheita til å køyre i gang ein kampanje som tar sikte på å utrydde avvikande meiningar frå media, sosiale medium og gatene. Kritisk diskusjon om spørsmål rundt kurdiske rettar og politikk har vorte endå meir uakseptabelt, seier Amnestys Europa-sjef Marie Struthers.

Nulltoleranse

Tidlegare i oktober innleidde Tyrkia ein lenge varsla militæroffensiv mot dei kurdiske styrkane i det nordaustlege Syria, der president Recep Tayyip Erdogan vil opprette ei drygt 30 kilometer brei «sikkerheitssone» på syrisk side av grensa. Erdogan vart seinare samd med Russlands president Vladimir Putin om ei våpenkvile i området.

Ifølgje Amnesty vart tyrkiske medium dagen etter invasjonen åtvara om at det vil vere nulltoleranse for journalistikk som kan påverke moralen og motivasjonen til soldatane negativt eller villeie folket.

Same dag vart to journalistar arrestert, ifølgje rapporten. Hakan Demir i avisa Birgün vart avhøyrt som følgje av ein tweet som den offisielle Twitter-kontoen til avisa sende ut og som var basert på ei nyheitssak frå NBC.

– Oppmodar til fiendskap

Journalisten Fatih Gökhan Diler, som er redaktør for nettsida Diken, vart òg avhøyrt etter at dei siterte kjelder i den kurdiskdominerte SDF-styrken på at to sivile hadde vorte drepne. Amnestys fastslår at Demir og Diler vart skulda for å ha «oppfordra til fiendskap og hat».

Den første veka offensiven varte, vart 839 brukarar i sosiale medium sett under etterforsking, og 186 personar arresterte, ifølgje Amnesty. 54 personar skal ha vorte arresterte 9. og 10. oktober, blant dei medlemmer av det kurdiske, venstrepartiet HDP.

Den militære offensiven skal òg ha vorte brukt til å slå ned på aktivistar og opposisjonspolitikarar.

(©NPK)